Muchos son los hinchas que esperan por horas por una fotografía o un saludo de parte de los jugadores. Lo mismo pasa en Coquimbo, donde son varios los fanáticos que sueñan con acercarse al plantel de Universidad de Chile, que desde esta noche disputará la Copa de Verano.

Unos que llegaron bien temprano fueron Cristian, Loreto y Luz, quienes fueron los hinchas que pacientemente esperaron a los jugadores en el hotel de concentración, con solo la idea de poder tomarse una fotografía.

Una espera que valió la pena, porque fueron afortunados al poder conversar por unos minutos con José Castro, el lateral izquierdo del plantel de Mauricio Pellegrino.

Castro no tuvo problemas en conversar con los hinchas. Foto: Bolavip.

El jugador no tuvo problemas para tomarse fotografías y conversar con Cristian, el más emocionado con el encuentro.

"Me pareció excelente, estoy muy feliz, era un sueño poder estar con algunos de los jugadores de Universidad de Chile. Me tomé con José Castro y también con Nery Domínguez, que me pareció un tipo gigante", comentó Cristian, quien es nacido en Ovalle pero que ahora vive en Coquimbo.

En ese sentido, también tiene otro pedido para el plantel azul, porque quiere una fotografía con la revelación en el mercado de pases, el argentino Leandro Fernández.

"Mi favorito es en esta temporada Leandro Fernández, que espero que la pueda romper este año en la U", afirma.