Conforme el mal momento que vive el fútbol chileno en el ámbito internacional, era poco creíble que un jugador titular en un equipo grande argentino viniera a nuestro campeonato nacional, sin embargo, esta situación si se dio con Nery Domínguez, el que dejó atrás a Racing Club para venir a una Universidad de Chile que peleaba por quedarse en primera división.

El zaguero trasandino demostró su valía desde que llegó, sin embargo, las lesiones mermaron su aporte, aunque queda claro que fue uno de los rendimientos más altos de la U el 2022 y uno refuerzo extranjero que le dio valía a la competencia.

Con la llegada de Mauricio Pellegrino, Nery tomó un rol protagónico en el camarín azul luego de la partida de Felipe Seymour y Ronnie Fernández, de hecho fue designado como el capitán de la U para este año, y en Coquimbo, en la pretemporada portó la jineta y fue a las conferencias de prensa previa a los encuentros.

Domínguez fue titular en la derrota ante Huachipato junto a Matías Zaldivia en la zaga universitaria. Fue su último partido como estelar, ya que una molestia lo inhabilitó para enfrentar a Unión Española en Valparaíso. Luego de eso no fue citado ante Palestino, donde se entendía que seguía lesionado, pero el propio jugador manifestó en La Cisterna que estaba bien.

A partir de ahí el argentino ha sido considerado dentro de los citados para ir a la banca, entrando en algunos partidos, incluso cuando ya el reloj marcaba los 90 minutos y lo ha hecho con hidalguía, sin poner malas caras, sin tirarle la jineta encima a Pellegrino.

¿Pero cuál es su real situación? Porque el Superclásico fue un momento de quiebre, puesto que el entrenador prefirió alinear a Emmanuel Ojeda no al 100% que darle una oportunidad a Nery Domínguez, jugador que toda su vida jugó en ese puesto y que recién se reconvirtió en un central cuando llegó Marcelo Díaz a la Academia.

Más aún, cuando la U en los últimos 20 minutos aguanta el partido, Pellegrino prefirió mandar a Mauricio Morales a la cancha, relegando al ex Racing Club.

No obstante el duro momento futbolístico que afecta a Domínguez, en el Centro Deportivo Azul aseguran que Domínguez se entrena a full y es uno de los que más une el camarín, cumpliendo un rol preponderante para fortalecer a un equipo que quedó muy golpeado después del difícil 2022 y que obviamente no está feliz por no jugar, pero se lo guarda intentando no hacer ruido.

Frente a Deportes Copiapó lo más probable es que Ojeda no sea considerado, siendo un momento clave para el futuro del ex compañero de Marcelo Díaz, porque Pellegrino tendrá que optar o por él o por Pichín Morales.