Luego de los incidentes en el Superclásico, que igualaron 1-1 Colo Colo y Universidad de Chile, sólo se ha hablado sobre los incidentes de los barristas, quienes pusieron en riesgo a los jugadores y al público que fue a ver el encuentro en el estadio Monumental.

Con una guerra de declaraciones entre la dirigencia de Blanco y Negro y Azul Azul, por encontrar culpas por los vergonzozos actos vistos en Macul, el camarín de Universidad de Chile también saca la voz por lo sucedido.

"No es normal y no es normal para nadie. Así que es lamentable son cosas que tenemos que corregir entre todos y esperamos no volver a verlas en una cancha, independiente que sea un clásico, hay muchas cosas por corregir en el fútbol chileno", golpeó la mesa Israel Poblete en el Centro Deportivo Azul.

Los fuegos artificiales contra la barra de la U. Foto: Guille Salazar.

Con mayor énfasis hacen el llamado, con lo que ocurrió cuando atendían a su compañero José Castro, donde le fue lanzada una cortaplumas.

"Lamentable, estábamos preocupados de nuestro compañero y que estuviera de la mejor forma para cuidarlo, pero es lamentable. Los fuegos artificiales contra la barra de la U es lamentable y no creo que sea bueno que se hable de cosas extrafutbolísticas", detalló el volante.

En ese sentido, hace un fuerte llamado a todos para terminar de una vez por todas con la violencia en el fútbol, independiente del color de camiseta de quién esté realizando estos actos.

"Es un tema complicado, a nosotros como jugadores obviamente nos complican los incidentes, pueden ser los hinchas nuestros o de cualquier equipo. No son hinchas los que van hacer esas cosas. La mayoría van a alentar, van familias y eso ensucia lo lindo del fútbol. De alguna forma se tiene que buscar erradicar y con sanciones reales para que ese tipo de personas no vuelvan a los estadios, para que el fútbol sea lindo como es", finalizó.