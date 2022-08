Jeisson Vargas tuvo un buen partido en Universidad de Chile ante Unión Española, pero quedó marcado por una jugada donde pudo convertir un tranquilizador 2-0 para los azules cuando el partido no tenía 15 minutos de vida. Cristián Mora lo defiende y le da todo el mérito a Luis Mejía.

El gol que Jeisson Vargas desperdició ante Unión Española: Cristián Mora no lo condena y le da mérito a Luis Mejía

Universidad de Chile empató 1-1 con Unión Española en Coquimbo en un partido rehabilitador en lo emocional para los azules luego de perder tres partidos al hilo, pero, de igual manera quedó la sensación que el equipo de Diego López pudo llevarse algo más.

Es que luego de abrir la cuenta con un impecable cabezazo de Darío Osorio, a los 13 minutos los universitarios tuvieron una gran oportunidad en una jugada donde Jeisson Vargas quedó solo frente a Luis Mejía, y pese a tener todo el arco a merced, prefirió un remate abajo que pudo contener el arquero hispano.

Cristián Mora conversa con Bolavip al respecto y defendiende en alguna medida al volante afirmando que hay más mérito del arquero, que impericia del jugador de la U.

"No lo voy a crucificar por el gol que se pierde, es mérito del arquero también, no es que sea un gol fácil de hacer, anoche vi Ñublense contra Coquimbo y vi a Joe Abrigo hacer lo mismo, así que no le resto mérito a Mejía, es un buen arquero", aseguró.

Cristián Mora defiende a Jeisson Vargas (Archivo)

Respecto al rendimiento global del 10, el multicampeón azul cree que "lo de Jeisson Vargas en la U es un caso muy especial porque ha estado gran parte del tiempo lesionado, por esa pubalgia crónica, entonces es difícil evaluarlo, pero es parte de lo que la U necesita y ha sido perjudicado por estos parates".

Mora pide tiempo. "Por lo menos démosle tres partidos, juega uno y esa lesión es complicada, yo la tuve, para evaluarlo no lo puedo meter en el mismo saco de los otros, es un jugador distinto y que no ha andado en la U por el tema de las lesiones", cerró.