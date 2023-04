Uno de los últimos capitanes de la Universidad de Chile hace rato que no hace noticia, ya que su adiós fue en silencio. Hoy, nuevamante reaparece y seguiría ligado al fútbol de otra vereda.

El gran giro que daría en su carrera en el fútbol chileno un ex capitán de la Universidad de Chile

La Universidad de Chile, a principios de 2023, realizó una depuración del plantel y en esa consideración Felipe Seymour no estaba en el listado para seguir su carrera en el cuadro azul. Luego, con el paso de las semanas, el ex capitán del Romántico Viajero no encontró club en el fútbol chileno, pese a que varios clubes de la Primera B -entre ellos Cobreloa- estuvieron interesados en él.

Sin embargo, Walala Seymour se quedó sin club para este semestre y, al parecer, el futuro del futbolista no estaría ligado a continuar como jugador, sino que su carrera en el fútbol nacional daría un vuelco de 180 grados.

Según la información que recogió Bolavip Chile, Felipe Seymour tiene pensando en arrancar con su carrera como representante de jugadores. El exjugador de la U y de la Unión Española hoy llegó hasta las dependencias de la ANFP para dar el examen para ser Agente FIFA, que solicita la máxima entidad del fútbol mundial y que fue rendido en varios sitios del mundo.

En dicha prueba aparecieron cerca de 20 representantes ligados a la actividad en el país. A la cita llegaron varios reconocidos en el medio local como Daniel Behar, quien es la mano derecha en Chile de Fernando Felicevich en Vibra Fútbol. También, varios personeros que trabajan con él llegaron a dar la prueba como Sebastián Rozental. También, el agente de Luis Casanova, Eduardo Zúñiga, líder de Zeta Sport, también fue otro de los que apareció a rendir el examen con Felipe Seymour en las instalaciones de Quilín 5635. Igualmente, Arturo Norambuena figuró con el desafío de responder las preguntas.

Felipe Seymour estaría pensando en ser agente de jugadores en Chile (Photosport)

La citación en la ANFP para rendir este parcial fue a las 10 de la mañana y Seymour llegó al rato después ante la presencia de varios empresarios del fútbol. En la ocasión también se apersonó hasta la comuna de Peñalolén, el presidente de la Asociación Gremial de Agentes de Futbolistas, José Luis Carreño.

Durante muchos años, Seymour fue uno de los representados por Fernando Felicevich, pero el año pasado empezó a trabajar con Marco Calle, quien es el que guía la carrera del también exjugador de la Universidad de Chile, Luis Rojas.

El examen que rindió Felipe Seymour, y varios empresarios que aspiran a ser reconocidos por la FIFA, era de 20 preguntas y los resultados estarán en 7 días hábiles más. Lo concreto es que el giro de Walala, quien sumó tres títulos en el Romántico Viajero seguiría en el fútbol chileno, pero de otra vereda que es la de la representación.