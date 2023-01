Huachipato no tuvo piedad con Universidad de Chile y le propinó la primera derrota en el Campeonato Nacional. El equipo que dirige Gustavo Álvarez superó por 3 a 1 a los de Mauricio Pellegrino en el inicio del fútbol chileno, en un partido que estuvo marcado por el mal estado de la cancha del Estadio Santa Laura.

Y es que uno de los temas más comentados durante la semana había sido el estado del gramado del recinto de Independencia, pero lo cierto es que desde las distintas partes del estadio se podía ver como era complicado moverse por culpa del descuidado pasto del Santa Laura.

Así lucia la cancha a tan solo minutos del debut de la U y de Huachipato | Foto: Bolavip Chile

Tras el encuentro, el lateral Juan Pablo Gómez atendió a los diversos medios de comunicación y se mostró ofuscado por la derrota y también por la cancha.

"Fue un partido ingrato. Ellos tuvieron la fortuna que nosotros no tuvimos y el partido se resumió en eso", arrancó diciendo el refuerzo azul.

En la misma línea, el jugador de 31 años les remarcó a los periodistas que "ustedes han podido ver que con el estado del campo no se pudo hacer un juego fluido para ninguno de los dos equipos. En primera división no me tocó nunca jugar en una cancha así: mucha arena, poco pasto y es muy díficil jugar al fútbol. Me da mucha pena que como fútbol chileno tengamos que pasar por esto".

El ex Curicó Unido no escondió su molestia, pero ya piensa en lo que viene. "Mauricio Pellegrino nos dijo que la actitud estuvo y hay que seguir insistiendo porque hemos entrenado bien, estamos afianzando las ideas, pero hoy no se pudo ver porque la cancha no lo permite pero confío que la próxima semana se va ir viendo más", finalizó.