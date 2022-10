Emmanuel Ojeda aplaude la presencia de hinchas de Universidad de Chile en La Serena: "Alientan todo el partido, eso en la cancha se nota y nos da un plus"

En Universidad de Chile se preparan con todo para el partido que tienen este domingo en La Portada frente a Deportes La Serena por lo mucho que se juegan y porque de obtener un buen resultado podrían sacarle peso a una mochila que preocupa a falta de cuatro fechas para que termine el Campeonato Nacional.

Este jueves Emmanuel Ojeda dio declaraciones a través de la página oficial de la U dándo algunas luces de lo que será este crucial encuentro.

"Todos los partidos que quedan son muy importantes. Este es especial, porque es un rival directo, acá podemos sacar una ventaja y es un partido muy importante para nosotros. Veo bien al equipo, tenemos un buen funcionamiento, y creo que se ve reflejado en la cancha", afirmó.

El trasandino además reconoce que con el cambio de esquema planteado por Sebastián Miranda, ha salido beneficiado. "Me he sentido cómodo, me siento más protegido, todos corremos a la par con los movimientos que entrenamos, todos nos sentimos un poco más respaldados, entonces creo que se mejoró en ese aspecto; el equipo completo se sintió más cómodo con el cambio", aseguró.

Emmanuel Ojeda afirma que se siente más protegido en la cancha (Agencia Uno)

Para el final, Ojeda se mostró muy contento con el hecho de que ante La Serena tendrán hinchas de la U en las gradas.

"Tener al público ayuda mucho y más como es el hincha de la U, que alienta todo el partido. Eso en la cancha se nota y nos da un plus más", cerró.