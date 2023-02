En U de Chile se ponen el parche antes de la herida: Si Curicó Unido no deja entrar hinchas azules recurrirán a la justicia ordinaria

La prohibición de hinchas de Universidad de Chile en Rancagua despertó las dudas en Curicó, próxima estación de los azules donde aún no se sabe si habrá o no público de la U, pero según supo Bolavip Chile, en Azul Azul se ponen el parche antes de la herida con acciones legales en caso de que no lo permitan.