En esta jornada la Universidad de Chile tuvo una tarde de presentaciones en el CDA, donde los ex jugadores de Huachipato, Israel Poblete e Ignacio Tapia, fueron exhibidos frente a todos los medios como nuevos refuerzos de los azules.

En su presentación, el volante nacional Israel Poblete, se mostró contento tras llegar a la escuadra dirigida por Santiago Escobar, dejando en claro todo su compromiso con su nuevo club, el cual buscará mejorar la imagen de las campañas anteriores.

"Estoy súper feliz de representar a un club como la U, que es un grande, lo que es dentro de la cancha, he pasado por muchas posiciones, pero donde me quieran ocupar haré lo mejor posible. Voy a dar siempre lo mejor para que la U este en lo más alto", comenzó mencionando el ex volante de los acereros.

Además, el volante de 26 años se refirió a lo que significa esta etapa de reconstrucción que está elaborando el conjunto azul de cara a este campeonato y cuáles son sus sensaciones en base a esta nueva campaña, donde ya tienen pactado un propósito.

"Es un proyecto nuevo, la U está armando un gran plantel. Vamos a competir este año, vamos a tener más victorias que derrotas y vamos estar peleando arriba. Clasificar a una Copa Internacional es una meta", mencionó el hoy volante de los azules.

Finalmente, Poblete se refirió a lo que significa el llegar a un equipo grande y se mostró esperanzado de tener un buen año 2022, en base al plantel que ha elaborado el conjunto universitario.

"Ahora llego a un equipo como la U, que es grande, donde tengo que rendir y estoy con muchas expectativas, sé que este año va ser un año bueno, la U está armando un equipo competitivo, van a ver buenas presentaciones y vamos a estar peleando arriba, que es lo más probable", comentó el mediocampista.

Israel Poblete esperará ser opción para el debut del conjunto universitario en el Campeonato Nacional, en donde los dirigidos por Santiago Escobar deberán visitar a Unión La Calera en el Estadio Nicolás Chahuán.