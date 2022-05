Sebastián Miranda asumió el interinato en la Universidad de Chile tras la salida de Santiago Escobar como entrenador. En su primer partido consiguió un triunfo 2-0 ante Deportes La Serena que pone un poco de tranquilidad en un complicado momento. Gonzalo Fouilloux elogia su manejo más allá incluso de lo que se ve tácticamente.

"Me quería detener en Sebastián Miranda. En un momento muy caótico de la Universidad de Chile, no sólo por cómo jugó el equipo, está bien era La Serena, que es el colista del fútbol chileno, pero dio un paso adelante, ganó quizás jugando el mejor partido", dice el periodista en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

"A mi me ha gustado mucho su manera de enfrentar esta oportundidad. Él ha puesto las cosas muy claras sobre la mesa. A veces al interino como que se le abre el apetito de agarrar el equipo, él dice 'no, tengo muy claro que no voy a ser el entrenador de la U'", complementa.

El comunicador destaca la mesura de Miranda: "En un momento muy enredado, ha sido muy criterioso con el mensaje para adentro, porque los jugadores están encantados con él, pero también con el mensaje hacia fuera. En cada conferencia ha sido criterioso, mesurado, ha encontrado la palabra justa para referirse a un momento muy crítico de la Universidad de Chile. Más allá de que cuantos partidos dure o como le vaya, comunicacionalmente se ha manejado muy bien".

Sebastián Miranda asumió el desafío como entrenador interino en la Universidad de Chile | Foto: Agencia Uno

Fouilloux aprueba la forma de contestar a las interrogantes que muestra el DT: "Además ha tenido personalidad y ha respondido las cosas que le preguntan, cuando le preguntan por (Nahuel) Luján, él dice 'yo tuve una conversación con Luján, me acerqué en el entrenamiento y le dije que si él entrenaba bien, va a estar considerando'. Le preguntaron por las amenazas a Galíndez, 'yo hablé con Hernán'", cierra el periodista.