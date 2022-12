César Vaccia afirma que a la U le puede pasar lo que le ocurrió antes con Marcelo Cañete y no está tan seguro que pueda rendir el ex mediocampista de Ñublense que fue presentado este domingo en el cuadro azul.

Entrenador campeón con Universidad de Chile no queda conforme con la llegada de Federico Mateos: "Es un jugador más que se incorpora y no un refuerzo"

Universidad de Chile presentó oficialmente en sus redes sociales a Federico Mateos como nuevo refuerzo, aunque su llegada ya estaba sellada hace varios días.

El ex Ñublense será el quinto refuerzo extranjero de la U, por tanto, - a menos que no se vaya alguno- tienen los cupos completos para la temporada 2023.

Bolavip conversa con César Vaccia respecto a la llegada del volante, ante lo cual se manifiesta incrédulo. "En Ñublense jugaba bien, pero no sé si pueda conducir al equipo de la U, por el momento que pasa, yo creo que no, es un jugado más que se incorpora y no un refuerzo, para mí", asegura.

César Vaccia no queda conforme con la contratación de Federico Mateos (Archivo)

Según el DT bicampeón con la U "hay que aprender la lección, recordemos que en un campeonato el mejor jugador fue Marcelo Cañete, y la U fue y lo compró, y acá jugó muy poco y se tuvo que ir a Huachipato".

Para el final reitera que "hay que tener cuidado porque hay jugadores que rinden en clubes con metas poco ambiciosas, entonces Mateos para mi es simplemente una apuesta".