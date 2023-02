Héctor Pinto muestra su preocupación por la delantera azul haciendo hincapié en que Leandro Fernández no está cumpliendo las expectativas, pero no está de acuerdo con la aseveración de Fernando Vergara en el sentido de que Ronnie era más.

En el programa Todos Somos Técnicos de TNT, Fernando Vergara aseguró que en la U se hacían las cosas mal en cuanto a la conformación del plantel, y en ese sentido los azules habían dejado partir a Ronnie Fernández, el que según su opinión era más que el refuerzo Leandro Fernández.

Bolavip conversa con Héctor Pinto, el que de entrada asegura que no está de acuerdo. "Lo esperaron un año y no rindió, para mí Ronnie Fernández no rindió para nada en la U, no estuvo a la altura, y este nuevo (Leandro Fernández) tampoco, cuando lo vi jugar me deja la impresión que le falta mucho, no sé si es lo que necesita la U, por los antecedentes que traía uno esperaba otra cosa"

Según el DT campeón con los azules en 1994 "a Leandro lo veo fuera del área, y la U necesita un hombre de área, él busca, porque no tiene por donde apoyarse, le va a costar".

Héctor PInto es categórico con el rendimiento de Ronnie Fernández en la U (Achivo)

Para el final, Pinto también replica los comentarios de Horacio Rivas vertidos en este sitio en el sentido de que al DT. Mauricio Pellegrino le falta "mística", algo con lo que tampoco está de acuerdo, apuntando derechamente al club.

ver también Goldberg analiza el plantel de la U ante el cierre del libro de pases

"Hace tiempo se perdió la identidad de la U, hace mucho rato y los entrenadores que han llegado no están compenetrados de lo que es la U, su historia, de los jugadores que tenían, hoy faltan jugadores identificados con la U, que estén empapados con lo que es la U", cerró.