¡Están felices con él! Ex capitanes de Universidad de Chile respaldan a Matías Zaldivia

Si en el mes de diciembre pasado decían que Matías Zaldivia sería uno de los más regulares en la Universidad de Chile y pieza clave en el andamiaje del técnico argentino, pocos lo creerían.

Pero ese cuestionamiento pasaba más por su pasado en Colo Colo, que por el real nivel y capacidad, a pesar que en los albos no venía trayendo mayor regularidad. Situaciones más que atendibles dentro del mundo azul, considerando que quienes vistieron la casaquilla alba y pasaron la CDA, son pocos los que realmente rindieron.

Pero el Cabezón ha revertido todo lo de un comienzo y las pifias cuando su nombre era anunciado por altoparlante, ahora son aplausos e incluso, los aficionados ya le piden fotografías.

Bolavip conversó con dos ex referentes de la U en relación a este tema. Horacio Rivas y Roberto Reynero, dos ex capitanes de los estudiantiles. Dieron su parecer al respecto del momento que vive el "22" laico.

Rivas: "Es uno más de la U"

Horacio Rivas fue uno de los que siempre confío en Matías Zaldivia, independiente del pasado del ex Arsenal de Sarandí, puntualmente por el nivel que él traía con anterioridad. "Ahora él demuestra toda su madurez que ha ido adquiriendo en el tiempo. Si bien estuvo en la vereda contraria, siempre fue un jugador que rindió. Dentro de lo que es su ex equipo, tiene que haber algo de esa sombra de haberlo dejado partir", señaló el histórico carepato.

"Él se transformó en esos jugadores que aportan. Por lo tanto, en la U ha caído en el momento preciso, en un momento especial y creo que la satisfacción más grande para la gente de la U es que cuenta con él", añadió el ex defensor.

Finalmente, el ex entrenador sostuvo que el aporte de Zaldivia es uno de los más altos en el último tiempo. "Es uno más de la U y recuerdo que al segundo partido salió el jugador del encuentro y ahí se comieza a generar el quiebre. No creo que alguien pueda cuestionar su rendimiento. De los últimos años debe ser de los aportes más importantes que han llegado", cerró.

Reynero: "Es el mejor"

Para el ex capitán Roberto Reynero, lo de Zaldivia es totalmente respetable y no duda en reconocer que ya se adjudicó el cariño de los fanáticos. "Sí, yo creo que sí (se ganó el respeto). Porque viniendo del equipo contrario, el archirrival de nosotros, era medio temeroso por parte de la hinchada y le podían pasar la cuenta. Pero viene jugando bien, ha sido el más parejo de la U y se le paga con eso. Se ganó la hinchada", señaló el querido príncipe.

Además, el ex lateral asegura que su calidad lo eleva a ser considerado como el mejor de lo que va de año en la U. "Es el mejor y el más parejo. No le quedó grande la camiseta. En Colo Colo no venía jugando porque era alternativa y acá todos dudaban, pero ha demostrado que se puso la camiseta de la U y ha rendido bastante bien", enfatizó.

Ante Chimbarongo, Zaldivia anotó su primer gol por la U (Photosport)

Para terminar, el otrora futbolista fue más allá y sentenció que lo de Matías Zaldivia es para destacarlo, incluso, por lo visto en los últimos años. "No se sacó más la camiseta y gracias a Dios no ha tenido lesiones. Estoy más que seguro que es el jugador más parejo que ha tenido la U en la última década", concluyó.