El periodista de Deportes Agricultura remarcó que "Escobar no ha ganado un título hace más de 10 años y la U necesita títulos".

Eugenio Salinas y la llegada de Santiago Escobar a la Universidad de Chile: "Es una apuesta de altísimo riesgo porque la U no da para más procesos"

Universidad de Chile hizo oficial la llegada del estratega Santiago Escobar. El colombiano llegará al Romántico Viajero para dejar atrás una temporada para el olvido para los hinchas azules, en donde el club tuvo que pelear hasta la última fecha del Campeonato Nacional por no descender a Primera B.

Escobar llega a la U proveniente de Universidad Católica de Ecuador y su contrato sería por todo el 2022 y con la posibilidad de renovar, dependiendo de los resultados que logre en el cuadro laico.

Fue el periodista Eugenio "Keno" Salinas que no quedó conforme con la nueva contratación de la U, y así lo hizo saber en la Primera Edición de Deportes Agricultura.

“Lo de la U no da para procesos, viene de los últimos tres años teniendo pésimas campañas”, partió diciendo Salinas.

“Es un técnico que no sabemos cómo va a jugar ni con qué jugadores va a contar. Tiene la confianza del director deportivo, pero es una apuesta de altísimo riesgo porque la U no da para más procesos y Santiago Escobar hace 10 años que no gana un título, eso es un hecho de la causa y la U necesita títulos", añadió.

"Yo no estoy diciendo que le va ir mal, ojalá que le vaya bien", concluyó el comunicador en el programa radial.

Cabe recordar que "Sachi" tiene pasos por Atlético Nacional, Deportivo Pasto, Once Caldas, Junior de Barranquilla e Independiente de Medellín, conjunto con el que consiguió el subcampeonato del 2008, y Deportivo Táchira, entre otros.