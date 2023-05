Muy distinto ha sido el pasar de Nicolás Guerra por Universidad de Chile, en este, su segundo periplo, con la casaquilla azul, donde se ha ganado los mismos cuestionamientos que tenía previo a marchar a Ñublense en marzo del año 2021.

Si bien, el Kun entre Campeonato Nacional y Copa Chile ha disputado 15 partidos, de los cuales en 11 ha sido estelar y ha anotado tres tantos, su rendimiento se ha llenado de críticas, pese a tener la confianza plena del técnico argentino, Mauricio Pellegrino.

Bolavip Chile conversó con Martín Gálvez, histórico jugador de la U, quien reconoció que lo frustra ver que a Guerra no se le dan las cosas y recalca que probablemente el ambiente actual, dista mucho de lo que vivió durante dos temporadas en Chillán.

"Me da una gran pena y mucho cuestionamiento cómo es que tienen a un jugador tan eficiente, rendidor e importante en Ñublense y que acá no lo pueda conseguir. No pesa la camiseta, pero en este caso puede que sea el ambiente general del grupo y la confianza que pueda entregar el entrenador", sentenció el Tincho.

Ahondando en ese último aspecto, Gálvez manifestó que "tal vez al chico Guerra le falta un entrenador más cercano como seguro fue (Jaime) García en Ñublense. Porque ese extra afectivo a uno le genera confianza, estímulo, deseos de devolver ese cariño que de seguro también era de parte del cuerpo técnico y los compañeros. Uno veía las conferencias de García eran de un ambiente alegre, risueño y quizás así eran los entrenamientos. Con tiempos para reir y ser serios. García es como Carlo Ancelotti en el Real Madrid", afirmó el ex jugador.

A su vez, el ex "10" azul, argumentó que no se trata de hacer todo divertido, pero ese es un aspecto fundamental para relajar los ambientes, sobre todo cuando de alta competencia se trata.

Un Guerra sonriente en Ñublense con Jaime García como técnico (Photosport)

"¿Quién sabe si acá en la U por las circunstancias no hay entrenamiento relajado o divertido? No digo que sea chacota todo el rato, si no hacer que las cosas se hagan bien, pasándola bien y no sufriendo. Tal vez ese sufirimiento genera una traba mental y una presión extra que hace que no se rinda de mejor nivel",puntualizó el otrora futbolista.

Finalmente, tuvo conceptos para Israel Poblete, otro de los criticados. El ex azul, reafirmó que se necesita a jugadores rebeldes y que marquen diferencias. "Puede ser que cumpla con la tarea que el jugador quiere, pero en ningún club debe bastar con eso. El jugador debe tener la capacidad de romper el libreto y tiene que marcar una diferencia, pero a la larga la U necesita marcar diferencias e Israel Poblete no las marca", concluyó Gálvez.