Sandrino Castec solidariza con el delantero universitario asegurando que hace el trabajo sucio por lo que no es reconocido.

Una vez finalizado el partido de Universidad de Chile ante Cobresal en el estadio Santa Laura, el ayudante técnico de Mauricio Pellegrino, Xavier Tamartir fue consultado por Nicolás Guerra, al que defendió a muerte comparando su situación con la vivida por Karim Benzema en el Real Madrid con Cristiano Ronaldo.

Algo parecido siente Sandrino Castec, el que reconoce también lo hecho por el 16 de los azules y asegura que está sorprendido por lo que está rindiendo.

"Hay que sacarse el sombrero por Nicolás Guerra que está haciendo un sacrificio enorme, haciendo algo que quizás no estaba acostumbrado a hacer en Ñublense, pero ante Cobresal demostró que quiere, y que tiene capacidad, no pensé que llegaría al nivel que está", afirma.

Sandrino Castec: "La expulsión de Osorio es culpa del DT"

El Bombardero Azul también se refirió a la polémica tarjeta roja que recibió Darío Osorio, donde le da responsabilidad a Mauricio Pellegrino.

"La expulsión no es sólo culpa de Darío Osorio, el cuerpo técnico no supo leer el partido, uno desde afuera se daba cuenta que estaba al filo, que lo iban a echar, y eso pasó, no pudieron prevenir la situación", indica.

Igualmente hay que recuperar a Osorio, conversar con él, trabajar la parte mental como lo hicieron con Cristóbal Campos, hay especialistas en la U y deben trabajar