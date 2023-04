Universidad de Chile jugará mañana en Concepción con una línea de tres zagueros ante la UC y un ex jugador del Ballet Azul está de acuerdo con la decisión de Mauricio Pellegrino

Ex Ballet Azul blinda a Mauricio Pellegrino en la U con su línea de tres: "No es una locura"

Universidad de Chile cambiará el libreto mañana para jugar ante la Universidad Católica. El técnico Mauricio Pellegrino quiere ocupar a todos sus jugadores experimentados y sin chistar conformó un nuevo bloque posterior con Luis Casanova, Matías Zaldivia y Nery Domínguez. Un exjugador del Ballet Azul se mostró de acuerdo con ese cambio que quiere hacer el DT universitario.

Es más, el ex volante Francisco Las Heras apoyó la decisión del Pelle para jugar ante la UC. Cree que tiene a los futbolistas idóneos para poder realizar esas funciones en el Ester Roa Rebolledo de Concepción. "No sé como lo habrá visto Pellegrino en los entreamientos. No es una locura que ocupe ese sistema", adelantó en diálogo con Bolavip.

Las Heras como ícono de uno de los mejores equipos de la Universidad de Chile además de estar de acuerdo con Pellegrino cree que el técnico está acertado en darle minutos a Juan Pablo Gómez. El Rockero será el carrilero por la derecha y Yonathan Andía tendrá que ir a la banca de suplentes.

"Creo que Gómez perfectamente podría estar jugando de titular. Por alguna razón quedó fuera y de repente juega mejor que Andía, tiene mejor llegar que Andía y no me parece muy loco jugar con línea de tres. Católica juega con tres arribas y Cuevas baja bastante a marcar", sentenció.

Mauricio Pellegrino determinó que la U jugara con 3 zagueros ante la UC (Photosport)

Las Heras cree que Pellegrino realiza este cambio de esquema a raíz de que hay que preocuparse también de varios elementos de la Universidad Católica y pide tener cuidado con un jugador en particular para este lance.

"La Católica queda arriba con uno como es Fernando Zampedri y a ese hay que marcarlo atentamente", dijo el exjugador del Ballet.

Sobre el bloque posterior, Pancho Las Heras también le da mucho crédito a uno de los jugadores que se asentó este 2023 con Pellegrino y está convencido en su nivel ante la UC. "Creo que el que le ha dado mucho peso a esa defensa es Luis Casanova. Un jugador muy regular, no es un jugador veloz, no es rápido y sabe usar su cuerpo, aparte que es un tipo fornido, cuesta pasarlo, aunque sea en velocidad. En la defensa ha demostrado que es impasable", manifestó.