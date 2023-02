Luis Felipe Gallegos volvió en 2022 a la Universidad de Chile con el rótulo de salvador y de un jugador con más experiencia, tras su paso por Alemania, México y Grecia. Sin embargo, el lateral volante por la izquierda está lejos de eso y, claramente, es uno de los principales criticados por el mundo azul tras su escuálido retorno al fútbol chileno.

Uno que barrió con Gallegos fue el exjugador del Ballet Azul, Francisco Las Heras, quien se molestó con Mauricio Pellegrino por darle camiseta al volante y, además, se molestó por no haber arrancado con Assadi y Osorio en el once titular.

"La verdad que no me explico la conformación del equipo. Para mí debería haber partido con Assadi y con Osorio desde el arranque del partido. No entiendo que siga contando como titular con Luis Felipe Gallegos. Él, es cero aporte en la U. No sé la razón y qué es lo que mantiene a este jugador como titular de la U", dijo.

Además, Las Heras también cree que Pellegrino erró sacando al Chorri Palacios. "En el segundo tiempo, si haces cambios, no sé porqué salió a Palacios que es una opción de gol. Él, es efectivo cuando tiene una y la mete. Sacar una opción de gol no me parece y dejar a Gallegos, que no es ni chicha ni limonada como se dice popularmente a mí me sorprende", agregó.

Felipe Gallegos es criticado por su rendimiento en la U (Agencia Uno)

Las Heras cree que Pellegrino está errando el equipo, ya que su postura es darle rienda a lo defensivo más que lo ofensivo. El exjugador de Aviación y de la U sostiene que el estratega no tiene la claridad suficiente.

"Está más preocupado de la parte defensiva que de atacar. No le vi ninguna ocasión clara en el primer tiempo y no sé por qué coloca a Andía. Me imagino que es para que ataque, pero él futbolísticamente es inferior a Gómez", expresó.