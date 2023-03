Ex DT de Universidad de Chile le exige a Mauricio Pellegrino que no mande al frente a Darío Osorio

Universidad de Chile ayer en el Estadio Monumental hizo su negocio y logró un empate sin goles en el Superclásico del fútbol chileno ante Colo Colo. El cuadro laico, al menos, se trajo un punto desde Macul, aunque el técnico Mauricio Pellegrino ha sido sumamente criticado, ya que mandó al sacrificio al talentoso volante Darío Osorio. Son varios los referentes e históricos de la U que están preocupados, ya que la Joya de Hijuelas ha tenido un bajón considerable debido a su nueva labor en el campo.

Otro que fue directo con Pellegrino es el ex volante azul, Víctor Hugo Castañeda, quien está preocupado por lo que vive Osorio y que quedó reflejado en su labor en el clásico. Me preocupa el hecho que Osorio esté más preocupado de defender que de atacar. Creo que no es una buena señal pensando en lo que significa la U", dijo el exjugador en Radio ADN.

Castañeda, quien también fue estratega azul, cree que el DT argentino del Romántico Viajero está errando totalmente con el mediocampista, que el año pasado explotó en la U y que fue buscado hasta por el Milan de Italia.

"Te cuestionas ciertas situaciones como la de Osorio. Es cierto, el cumplió una labor bastante interesante en el aspecto defensivo, pero él es uno de los más desequilibrantes de la U de mitad de cancha hacia arriba. En el último tercio de la cancha, Osorio no pudo demostrar su fortaleza, porque se preocupó más de defender que de atacar. Ese es un mensaje que la gente de la U no le debe gustar", agregó VHC.

Víctor Hugo Castañeda está preocupado por la situación de Darío Osorio en la U (Agencia Uno)

Castañeda, en el diálogo con Los Tenores de la Tarde, se mostró negativamente sorprendido con la decisión de Pellegrino, quien mandó al sacrificio a Osorio ante Colo Colo y le pidió al transandino que la U recupere la mística de ser un equipo agresivo.

"Aparentemente, él hizo y trabajó en el aspecto defensivo, lo que lo lleva a desgastarse y a hacer un cambio. El fútbol tiene dos facetas. Cuando el equipo rival tiene la pelota vamos a defender, pero cuando la tenemos nosotros vamos a atacar. Si te dan un jugador como Osorio prefiero hacerlo atacar que defender y que los rivales se preocupen de mí. Esa es la mentalidad de un equipo grande. Me voy a preocupar del rival en la justa medida, pero cuando tengo la pelota que el rival se preocupe de mí. Por algo soy un equipo grande", añadió.

En el cierre del diálogo, VHC fue claro con su mensaje: "El último jugador que hacía eso era Solari, que generaba un mano a mano. Osorio es para eso, Assadi es para eso y ponlo donde corresponde, en las zonas de la cancha que corresponden. Sostener un rendimiento un bloque que permita sacar las mejores virtudes de cada uno en este tipo de partido. Si le das muchas tareas en lo defensivo y el jugador se concentra en eso, después no tiene la capacidad para llegar, porque el arco le está quedando a 70 metros".