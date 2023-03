Independiente de la derrota frente a los argentinos, valores de la cantera tuvieron su opción y el mediocampista central, no la desaprovechó.

Ex campeón de la Copa Sudamericana saca pecho por el desempeño de Renato Cordero: "Vengo hablando de él hace rato"

A pesar de traerse una derrota ante River Plate por cuatro goles a tres, el cuadro de la Universidad de Chile complicó bastante a los argentinos durante el amistoso disputado en la ciudad de Salta, donde se pudieron sacar varias situaciones en limpio.

Algo, que al menos, dejó contento a parte del pueblo azul y todo debido a que los azules volvieron a anotar en el arco rival, algo extraviado en las últimas fechas del campeonato donde vienen de dos igualdades sin goles, frente a Colo Colo y a Deportes Copiapó, respectivamente.

Bolavip dialogó con el ex defensor, Marcos González, quien valoró esa arista un tanto perdida en los últimos compromisos y que importante que se hayan convertido en un duelo internacional, más allá que no fuese de carácter oficial por los punto.

"La Universidad de Chile hizo tres goles y hace rato no marcaba esa cantidad. Eso para mi fue lo positivo. Además, que fue ofensiva y hay otros jugadores que demostraron que pueden estar un poquito más en las nóminas de la citación y tener más protagonismo en el equipo", enfatizó el querido Lobo del Aire.

Sobre el desempeño del juvenil Renato Cordero, González aplaudió su cometido de algo que a él, particularmente no le sorprende, producto que ubica muy bien al naciod la ciudad de San Felipe.

Pese a la derrota, Marcos González destaca que el equipo haya vuelto al gol (Prensa Universidad de Chile)

"Yo vengo hablando de él desde hace rato y postulándolo como un jugador interesante. Para mi son interesantes él, (Renato) Huerta, (Lucas) Assadi y Osorio, quien ha tenido más protagonismo, pero se ha visto un poco más mermado para atacar, pero hay que estar más cerca del plantel para saber por qué pasa eso"; afirmó el ex seleccionado chileno.

ver también Cecilia Pérez molesta tras aplazamiento de sanción a Colo Colo

"En conclusión, el ex futbolista sostuvo que la U "sí, me gustó. Además que yo quería ver a esos jóvenes, ya que por su juventud los dejan más relegados a la banca siendo que tienen la capacidad para llenar", concluyó el ex zaguero.