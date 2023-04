Ex jugador de Cobresal de gran presente en el Sudamericano Sub 17, será nuevo jugador de los azules.

Ex defensa azul y la llegada de Ignacio Vásquez a Universidad de Chile: "Debe saber lo que significa llegar a la U"

Tras su participación en el Sudamericano Sub 17 que se disputa en Ecuador, uno de los elementos que dirige Hernán Caputto en la selección chilena, tendrá un cambio radical en su incipiente carrera.

Se trata de Ignacio Vásquez, quien a sus 16 años, pasará de Cobresal a Universidad de Chile, en un gran avance para sus pretensiones. Con La Roja se ha convertido en uno de los futbolistas claves en el buen rendimiento de los nacionales y tras aquello, llegará al CDA donde indudablemente, su vida tendrá un giro más que drástico.

En virtud de aquello, el ex defensor de la U, Horacio Rivas dialogó con Bolavip y entregó sus conceptos respecto al nuevo jugador que llega a los universitarios. El ex capitán valoró el trabajo interno que se hace en la institución para ir a buscar a estos nuevos talentos.

"Más que bien, demuestra que de forma interna se está trabajando, que hay cosas que no solamente se están viviendo en el día a dia en lo mediático, si no una preocupación de lo que se está haciendo. Cada uno de los estamentos tiene que ir rindiendo y sacar réditos de lo que se está viviendo", dijo carepato.

Pero existe algo que le preocupa a Rivas y es que todo jugador nuevo que llega a la U, debe saber al lugar que está pasando a integrar, algo fundamental según el ex zaguero. "Por supuesto los jugadores deben llegar al club y eso no es lo importante, si no lo importante es que sepan a dónde llegan y por qué llegan. Yo creo que en este tipo de cosas y jugadores que aspiran a jugar en un equipo grande deben saber lo que significa llegar a un club", recalcó.

Un gran sudamericano está cumpliendo Ignacio Vásquez (La Roja)

Agregó que "ya no solo lo van a saludar los amigos y la gente conocida, si no que la gente en la calle y ahí empiezan los problemas, porque piensan que por ser famosos y no estan preparados para vivir lo que se les viene, es algo donde también debe haber un grado de preocupación del club", argumentó Horacio.

Finalmente señaló que he de esperar que en la interna le entreguen a Ignacio Vásquez, todas las herramientas necesarias para su desenvolvimiento e impregarse rápidamente de los colores. "Ya contrataron a este muchacho y lo primero que hay que hacer es saber que hay una necesidad de club de entregarle todas las armas a este muchacho, de saber a dónde va a llegar y saber de qué forma va a desarrollar su trabajo dentro de la institución", concluyó.