Corría el verano del año 2005 y Héctor Pinto se aprestaba a arrancar su segunda temporada al mando de Universidad de Chile y entre los desafíos estaban el Campeonato de Apertura y la Copa Libertadores.

Es por eso que requería un plantel amplio para frontar ambos desafíos y echó mano a la cantera que pel conocía muy y entre ellos sumó al plantel e hizo debutar a Marcelo Díaz.

El Negro dialogó con Bolavip y tras casi 18 años, tuvo su concepto respecto a la no llegada de carepato, algo que se hace cada vez más lejano para los hinchas, volver a ver vestido de azul a quien ganó la Copa Sudamericana con la U el año 2011, ¿Se equivoca la dirigencia?

"Absolutamente, la dirigencia se equivocó. Es un error, un muchacho que hubiese servido a los muchachos de proyección que tienen. Un líder, se la U se equivocó, nuevamente", fueron las palabras del entrenador campeón con los estudiantiles el año 2004.

Pinto hizo debutar a Marcelo Díaz en el primer equipo de la U (Prensa Universidad de Chile)

En relación a las incorporaciones que han llegado al club, Pinto está bastante escéptico con el tema diciendo que no le gusta mucho. "No todos, de los que yo me he dado cuenta. Lo de Zaldivia no estoy de acuerdo, de Leandro Fernández el argentino, sí y creo que será aporte. Gómez tampoco, es lo que yo decía que pasan de este equipo para acá y para allá. Siempre he dicho que la U muestre otras caras y no las mismas caras del fútbol chileno"; afirmó un molesto Héctor Pinto.

ver también Ronnie Fernández no sigue en la U y deberá buscar un nuevo club

Finalmente, cree que el técnico Mauricio Pellegrino tiene todos los méritos para haber llegado a la U, pero es necesario entrgar a su persona, toda la materia prima para que realmente el equipo ande bien en cancha. "Sí, pero ahora hay que demostrarlo. (Hay) que armar un buen plantel ya que eso va a levantar al técnico y no al revés. Para eso la U debe traer gente que valga la pena, que tenga alguna experiencia en otro país y que realmente vengan a aportar. No traer a la misma gente que se da vueltas por el fútbol chileno"; cerró.