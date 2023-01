Ex jugador de Universidad de Chile explica por qué no brilló en los azules: "Sentí esa presión de que me comparen con Charles Aránguiz"

Varios son lo jugadores que han pasado por Universidad de Chile y no han tenido el protagonismo que se esperaba, tal es caso de Bryan Cortés, quien en el año 2013 tuvo un exitoso paso por Cobreloa que le sirvió para ser contactado por la U, Colo Colo y Universidad Católica, pero finalmente terminó decidiéndose por fichar por el Romántico Viajero.

Ya pasaron casi 10 años de la comentada llegada del volante de 31 años a los azules, donde incluso fue catalogado como el próximo Charles Aránguiz. Pero ahora en conversación con AS Chile, el formado en el conjunto loíno decidió a romper el silencio y explicar lo que aconteció tras bullado arribo a la U.

"Creo que tomé decisiones apresuradas y creo que si hubiera sido un poco mas cauto no me hubiera equivocado tanto. Me faltó madurez y eso me pasó la cuenta. Ya con la experiencia me di cuenta que me faltaron algunos años más de desarrollo en Cobreloa para después partir a un equipo importante como la U. Ahí la competencia es muy constante", comenzó diciendo.

Cortés solo disputó 24 encuentros con la camiseta de los universitarios | Foto: Agencia Uno

Añadiendo que "uno también llega a un mundo donde se te da todo muy fácil y estás inserto en una burbuja. Uno llega joven, con poca madurez. Me dejé llevar por muchas situaciones que a lo mejor debí haber manejado mejor y no me enfoqué totalmente en lo deportivo".

"Me comparaban mucho con Charles Aránguiz. Con Charles fuimos compañeros en Cobreloa y un semestre en la U. Cuando se fue a Inter de Porto Alegre aumentaron las comparaciones, aunque yo siempre he sentido que cada jugador es diferente. Igual sentí la presión de que me comparen con Aránguiz. Fue un desafío importante y no pude cumplir como esperaba. Fue una gran frustración", reveló.

Vale destacar que la última camiseta que vistió Cortés fue la de Deportes Recoleta en el 2022 y ahora está en búsqueda de nuevas oportunidades, pero en caso de no llegar a ningún acuerdo con ningún club no descarta retirarse del fútbol.