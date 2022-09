Los ex jugadores de Universidad de Chile aprovecharon para ir a alentar a sus ex compañeros. Fue triunfo azul ante el elenco precordillerano.

Este domingo 25 de septiembre, el balón siguió rodando en los cuartos de final de la Copa Chile y tuvo un nuevo capítulo del Clásico Universitario, donde la Universidad de Chile derrotó por 1 a 0 a Universidad Católica en el Estadio Santa Laura.

A los 11 minutos de partido, Cristián Palacios anotó el único gol para el equipo de Sebastián Miranda, conjunto que tuvo en las tribunas el apoyo de varios ex jugadores.

Y es que Gonzalo Espinoza, Sebastián Ubilla y Diego Carrasco aprovecharon que sus equipos no jugaban este domingo para ir a ver a sus ex compañeros y llegaron hasta el recinto de la comuna de Independencia para apoyar a su ex club.

Los tres jugadores se quedaron bastante tiempo después del pitazo final sacándose fotos con miles de fanáticos azules, quienes le entregaron todo el cariño por haber defendido la camiseta azul.

Espinoza con la camiseta de la U enfrentando a la UC | Foto: Agencia Uno

Cabe recordar que el "Bulldog" Espinoza vistió la camiseta del Romántico Viajero desde el 2014 al 2016 para luego volver a jugar la temporada 2017 y 2018. El "Conejo" Ubilla estuvo en el 2018 y 2019, mientras que "Experiencia" Carrasco estuvo tres temporadas en el conjunto laico.

Recordar que la U deberá rápidamente vuelta la página y enfocarse en la vuelta que se disputará el miércoles 28 de septiembre a las 19:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.