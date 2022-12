Ex lateral azul salta en un pie ante inminente regreso de Marcelo Díaz: "Va a ser determinante"

Pareciera que ahora sí se va a dar, y tras diez años y medio, Marcelo Díaz cada vez más cerca de volver a la Universidad de Chile, situación que a todos los de corazón azul, los tiene felices y contando las horas para ver a carepato otra vez, con la 21 en la espalda.

E incluso ex referentes de la U ya están manifestando su felicidad que un hombre tan identificado con la camiseta, pueda estar cerca de lograr su ansiado retorno. Tal es el caso de Cristián Castañeda, quien en conversación con Bolavip dejó en claro que este momento es de suma importancia para el club, ya que Díaz aportará mucho más que en lo propiamente deportivo.

"Le va a dar otro plus al camarín, es una instancia importante y un jugador que va a ser determinante, no tanto por lo que va a jugar ya que es de mi entero agrado, pero le doy más valor por lo que significa que sabe lo que es la U, incluso por sobre lo deportivo"; manifestó el ex lateral derecho del chuncho.

Castañeda asegura que el regreso de Díaz a la U es determinante (Prensa Universidad de Chile)

El mundialista de Francia '98 sostuvo que era duro saber que archirrivales de la U quisieran a estas grandes glorias y que bajo ningún aspecto se debía permitir aquello.

"Eso es lo más terrible, lo más complicado. Siempre fui de la idea que este era el momento para haber traído a un Charles Aránguiz, pero bueno, son anhelos que a veces están por fuera de nuestro alcance, pero por lo menos las gestiones a uno lo dejarían tranquilo y ahí la U ha tenido un déficit. Para la opinión pública queda la sensación que no se pusieron ganas", cerró el querido Scooby.