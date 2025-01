Su segundo partido cumplió con la camiseta de Universidad de Chile el volante Gonzalo Montes, flamante refuerzo de los universitarios para este 2025, aunque esta vez fue derrota ante River Plate, a diferencia de su debut triunfal ante Godoy Cruz.

El ex Huahipato llega a un equipo donde hay muchos mediocampistas, (también muchos centrales), pero el uruguayo no le teme a esta sana competencia y reconoce que tiene dos monstruos en ese sector del campo.

“La verdad es que en la mitad de la cancha hay dos ídolos de la U, y de todo Chile, compartir con ellos es experiencia, sumar cosas, estoy para aportarle a Universidad de Chile desde mi lugar y competir con ellos es muy lindo porque son dos grandísimos jugadores”, afirmó en conversación con BOLAVIP.

En zona mixta el volante agregó que “llevo dos semanas con el equipo, me he sentido bien y vamos en crecimiento. El equipo hizo lo que tenía planificado, pero en el segundo tiempo cedimos la pelota porque no nos favoreció el partido”.

Además el mediocampista se mostró conforme con el partido ante River Plate pese al resultado. “En lo personal para todo el equipo fue un buen partido, nos vamos contentos”, indicó.

Gonzalo Montes alaba a Charles Aránguiz y Marcelo Díaz

Gonzalo Montes aplaude llegada de Javier Altamirano

“Estamos muy contentos que llegue, todos los que llegamos tenemos que sumar, por lo que creo que va a sumar al equipo”, cerró.