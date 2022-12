Marcelo Díaz vive días de definición respecto a su futuro en Universidad de Chile, club que lo vio consolidarse en el profesionalismo y al cual ‘Carepato’ ha dicho innumerables ocasiones que quiere volver para la próxima temporada.

Pese al interés del jugador, en la U aún no hay humo blanco con su posible llegada e incluso ha habido rumores de que podría partir a Universidad Católica en una movida similar a la que hizo Eugenio Mena

“Aquí el tema de si los jugadores se van a la contra, si es positivo o negativo, no quiero entrar en esa discusión. Son profesionales. Si la U no lo supo atraer, ellos son profesionales, ¿por qué le van a decir que no a Católica?”, dijo Tito Awad en conversación con Bolavip Chile sobre situaciones como la vivida con el ‘Keno’.

Chelo Díaz se muere por volver a vestirse de azul. | Foto: Agencia UNO

“Que Mena se vaya a la UC es más ‘blando’ que contra Colo Colo. Lo de Zaldivia es meterse en la pata de los caballos, pero no es para que la gente se enoje o le rayen la casa”, complementó el histórico hincha azul.

Awad asegura que no sabe realmente por qué aún no hay algo definido con el ex jugador de Racing Club: “Marcelo Díaz no sé la razón, pero creo que es por Mateos que cubre la misma posición que él. Lo de Isla no llegaron a acuerdo porque en la U todo es a puertas cerradas”.

En el cierre, Tito Awad culpó al nuevo técnico de Universidad de Chile, Mauricio Pellegrino, y lo apuntó como el posible causante de que no llegue el histórico azul al CDA: “Yo creo que lo de Marcelo Díaz es un dedo debajo de Pellegrino”, remató.