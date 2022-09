Universidad de Chile perdió ante Universidad Católica y por su pobre cosecha en esta segunda rueda, quedó a un punto de la zona de descenso a falta de siete partidos para que termine el Campeonato Nacional.

Fabián Estay conversa con Bolavip y no se guarda nada asegurando que el momento para sacar a Diego López fue después de la derrota ante la UC y no esperar el partido ante Coquimbo Unido en Valparaíso.

"Dado ese clásico y como lo enfrentaste, me parece que era para cambiar a tiempo, ahora puede ser muy tarde ante Coquimbo, ahí tienes a los dirigentes, lo sostuvieron. Me dio pena ver a Colo Colo ver un partido de salvación y ahora que la U pase lo mismo, me da pena también, son equipos a los que le tengo mucho cariño", aseguró.

El Faby dice que lo hecho López ante la Católica fue "complicado, el dejar a tu mejor hombre en la banca para que te resuelva las cosas después, no hizo un buen planteamiento en el clásico, lo definió mal".

Hoy radicado en México, el mundialista en Francia 1998, asegura que no está de acuerdo con que Universidad de Chile descienda para refundarse. "No es buena idea que la U descienda para renacer, ningún equipo grande debe descender para tocar fondo, debe reencontrar sus raíces, apostar a elegir mejor a los técnicos, creo que la U tiene una historia importante y así también lo vivió Colo Colo, mira Cobreloa, lleva muchos años", cerró.

Fabian Estay es hoy un famoso comentarista de la televisión mexicana

Agregando que "la parte administrativa ha recaído sobre la cancha, malas decisiones, malas contrataciones, no se sabe el proyecto que hay, entonces hay cierta incertidumbre".

Estay afirma que el camino de la U es difícil y no tiene una solución clara. "No sé si es mejor si poner más jóvenes que sientan la camiseta de la U para sacar esto adelante o poner gente de experiencia para no descender, y no descendendiendo para hacer un proyecto integral y que pueda pelear los primeros puestos", destacó.

Para el final, Estay también se refiere a la posibilidad que asuma Sebastián Miranda el banco de la U. "A veces los interinatos te dan estas cosas, y si llega Miranda ojalá tenga la capacidad para salvar el equipo, porque es el único objetivo de la U, salvarse, cada partido es una final. Las malas rachas son más fáciles de contagiar que las buenas, entonces debe haber un movimiento brusco en el árbol, desde arriba y abajo", cerró.