Fabián Estay sabe lo que es jugar el Superclásico del fútbol chileno. El mediocampista lo hizo en la Universidad de Chile y en Colo Colo con distintos resultados. Por ello, el Fabi es una voz autorizada para analizar lo que viene el próximo 12 de marzo. Sin embargo, para el público del Romántico Viajero, el actual comentarista de Fox Sports en México entregó su resultado y cree que la racha del Cacique se mantendrá con el tiempo.

El ex mundialista con Chile en Francia 98 es claro y sabe que en un clásico puede pasar cualquier cosa, aunque también es claro con los récords, los tiempos y que Colo Colo sí hará sentir su localía en el recinto de la Avenida Marathon en Macul.

"Será un partido bastante parejo. No me cabe duda que Colo Colo va a seguir con esa racha positiva y que la U tendría que jugar un partido casi perfecto, para ganarle a Colo Colo en el Monumental. Lo veo muy difícil que la U pueda revertir esta sequía de años sin ganar en su casa", expresó.

Además, Estay cree que "me parece que la U está en una posición aceptable (...) No nos olvidemos que son 22 años donde la U no ha podido ganar, donde la U no ha tenido estabilidad, no hay un proyecto y donde el técnico y los jugadores que vienen no terminan funcionando, aunque sí lo hacen en otro lado".

Universidad de Chile sabe que tiene que lidiar con un momento complicado en el Monumental (Agencia Uno)

Estay trata de ser frío en su análsis. Sabe que los Superclásicos, además, también tienen mucho de azar y del momento en el que se entra a la cancha. El exjugador de la U y de Colo Colo cree que los albos van a tratar de noquear de entrada a los dirigidos de Mauricio Pellegrino.

"Las rachas negativas, por supuesto, siempre son más díficiles de revertirlas. Yo creo que la U si por ahí recibe un gol en los primeros 15 ó 20 minutos y que, seguramente, ese será el planteamiento de Quinteros tratar de desestabilizar a la Universidad de Chile con un gol en los primeros minutos", manifestó.

Igualmente, el Fabi sabe que "el partido se puede caer, hay marcas, hay records y veo muy difícil que la U lo puede hacer. Lo veo parejo que llegan en una posición relativamente tranquila, aunque es joven el torneo. Es un clásico y puede pasar cualquier cosa".