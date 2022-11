Federico Mateos ante el interés de Universidad de Chile: "Si me toca salir quiero dejarle algo al club por todo lo que me ha brindado desde que llegué"

Federico Mateos no sólo fue figura en Ñublense, también se le considera uno de los mejores jugadores del último Campeonato Nacional y pieza clave en el equipo de Jaime García que obtuvo la histórica clasificación a Copa Libertadores de América.

Universidad de Chile ya preguntó precio y al parecer el jugador termina contrato con los chillanejos, pero tiene intención de renovar aunque parta de inmediato ¿por qué? él mismo lo explica en conversación con Bolavip.

"Tengo charlas avanzadas con Ñublense para ver de llegar a un acuerdo y si me toca salir, dejarle algo al club por todo lo que me ha brindado desde que llegué y si no, me quedaré a jugar la Libertadores que también me importa mucho", asegura.

Federico Mateos quiere ayudar a Ñublense (Agencia Uno)

Respecto al interés de la U, Mateos reconoce que "obviamente que los grandes se interesen en uno motiva, pero tampoco hay que perderse en esas cosas porque no hay nada concreto".

Mateos además le da mucho crédito de todo lo que ha vivido Ñublense, a Jaime García. "El Profe siempre nos dio confianza y espero que se quede también por lo que significa para la gente", afirma, y sobre la posibilidad de que pase también a un grande, el argentino cree que "se lo merece totalmente, muchos años hizo cosas que lo ponen en la mira de muchos equipos y se lo merece".