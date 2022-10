Felipe Bianchi acusa a Azul Azul de 'perder plata deliciosamente' y carga sin piedad contra la S.A: "No han tomado una decisión buena"

Universidad de Chile peleó esta temporada el descenso de igual manera que lo hizo en la anterior, donde se salvó en un partido épico y milagroso ante Unión La Calera en los minutos finales para no bajar por segunda vez en su rica historia a la Primera B.

Desde ese momento, los hinchas azules pensaron que habría cambios que no permitieran que eso sucediera, pero sucedió. Malas decisiones, apuestas que no resultaron y técnicos que pasaron sin pena ni gloria arrojaron como resultado final que la U nuevamente peleó los puestos de abajo en esta temporada.

Felipe Bianchi, reconocido periodista nacional, hizo una radiografía de las malas decisiones que se han tomado en Azul Azul y acusó que la concesionaria que administra el futuro de Universidad de Chile no tiene visión.

La U saca las garras para no caer a la B por segundo año consecutivo. | Foto: Agencia UNO

“Para mí, independiente del nivel de los técnicos chilenos y de la diferencia que pueda haber con el rango internacional, lo que ha hecho la administración de Azul Azul los últimos tres años es perder plata deliciosamente, no han tomado una decisión buena”, aseguró el comunicador en Equipo F de ESPN.

Bajo esa misma línea, complementó diciendo que “Fueron a elegir a un director deportivo que no funcionó, eligieron técnicos que no han funcionado. Todas las definiciones que han hecho no tienen que ver con que sean chilenos o extranjeros, tiene que ver con una mala visión y una mala gestión”.

El próximo desafío de los azules será completar el partido de Copa Chile ante Universidad Católica buscando las semifinales, mientras que la próxima semana recibirán a Everton de Viña del Mar en un partido que podría sellar su permanencia en la Primera División en caso de conseguir los tres puntos.