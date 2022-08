La Universidad de Chile sigue sumando problemas tanto afuera como adentro del terreno de juego en el presente Campeonato Nacional. Durante los últimos días, la protagonista fue Juli Zeitune, panelista de ESPN y pareja de Felipe Seymour, quien lanzó incendiarias declaraciones tras la categórica derrota por 3-0 ante Universidad Católica.

"Los jugadores ya no encuentran respuestas en López. Si ya Diego no los aleonó, entonces estas fechas agota recursos. No podimos seguir llorando porque no llegó alguien más. Para mi, Diego López se tiene que ir", fueron las palabras de Zeitune, las cuales no cayeron tan bien al interior del Centro Deportivo Azul.

Esta vez fue el turno del propio capitán de los azulez de alzar la voz y aclarar los dichos de su novia en conferencia de prensa.

"Primero, dejar en claro que mi pareja es una excelente profesional. Ella por sus méritos propios logró tener el lugar donde está ahora laboralmente. También dejar en claro que no existe una filtración de información, sino que es una opinión personal respecto de un tema específico", comenzó diciendo.

Seymour salió a dar la cara a raíz de los dichos de su novia | Foto: Agencia Uno

Agregando que "es una opinión que no comparto y lo conversamos y que hoy para mí lo más importante era primero hablar con el cuerpo técnico y luego con mis compañeros, por lo mismo, por lo que significa y por lo que yo pienso en relación a lo que está pasando hoy".

ver también ¡Bomba! Bianchi revela el candidato de AA para reemplazar a López

"Hay un respaldo absoluto respecto al cuerpo técnico, a Diego (López), y es tema también que yo lo conversé con mis compañeros, lo transparenté y es un tema cerrado que luego de los entrenamientos lo más importante es el partido ante Coquimbo Unido", cerró.