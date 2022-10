El volante de Universidad de Chile analizó la dura derrota que sufrieron ante Huachipato y no les permitió alejarse del fondo de la tabla de posiciones y se cuadró con el técnico azul por el equipo que dispuso frente a los acereros.

Universidad de Chile cayó goleada por Huachipato en la penúltima fecha del Campeonato Nacional 2022 y no pudo alejarse de la parte baja de la tabla de posiciones.

Ahora, los azules deberán preparar la vuelta de la semifinal de Copa Chile frente a Unión Española y que les puede permitir disputar un cupo para clasificar la Copa Libertadores 2023.

Tras la caída, Felipe Seymour habló con la prensa y entregó sus sensaciones de lo que fue la derrota contra los acereros. El volante aseguró lamentó lo ocurrido y no queda otra que dar vuelta la página.

"Primero, la sensación es que es una derrota durísima y que lamentablemente no esperábamos. Nos vamos muy triste, también nuestro objetivo es terminar lo mejor posible, era una posibilidad importante, pero cómo tú dices, dar vuelta la página lo antes posible y ya pensar en la semifinal que también será muy difícil el miércoles", dijo el capitán azul.

La U cayó por 4-0 ante Huachipato | Foto: Agencia UNO

Por otro lado, fue consultado sobre el equipo que dispuso Sebastián Miranda ante el conjunto siderúrgico, pues reservó varios nombres para enfrentar al conjunto de Independencia a mitad de semana, pero Seymour se cuadró con el DT y no le quitó mérito a Huachipato.

"La U es un equipo grande, que tiene un plantel y los jugadores tenemos que estar preparados para cuando sea necesario. Ahí también está el estar preparándose diariamente porque pueden tocar estas posibilidades, a uno no le puede tocar jugar en un tiempo y de repente en un partido tan importante, tan trascendental", sostuvo.

"Tampoco hay que quitarle mérito al rival, Huachipato fue superior, tiene jugadores muy buenos, aprovechó las oportunidades de gol y lamentablemente nos vamos con una derrota muy dura", añadió.

En cuanto a la consulta de cómo levantar el ánimo del plantel luego de una caída como esta, sobretodo en los más jóvenes, el mediocampista explicó que "son experiencias del fútbol que también te hacen crecer y que hay que tener la madurez, sea cual sea la edad y la fortaleza mental para pararse. Ahora ya en tres días tenemos una semifinal y una posibilidad única de jugar una final para un paso a una copa internacional".

Los azules reversaron nombres para el duelo ante Unión Española por Copa Chile | Foto: Agencia UNO

Finalmente, también le preguntaron si llegar a la final de Copa Chile es un bálsamo después de una campaña irregular en el Torneo Nacional.

"No, no es un bálsamo porque la U es un equipo grande que toda competencia y torneo que juegue tiene que llegar a lo más arriba. No salvaría el año, pero sí creo que cumpliríamos dos objetivos en un año muy difícil y muy complicado, que es jugar una final de Copa Chile y terminar lo más arriba posible en la tabla", manifestó.

"Nos queda otro partido, pero creo que lo más importante es volver a entrenar mañana y pensar en el miércoles", cerró.