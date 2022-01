Felipe Seymour sobre su regreso a la Universidad de Chile: “Si me hubiese llamado para jugar en la B, venía igual”

Universidad de Chile estuvo a pocos minutos de descender en el fútbol chileno. Los azules lograron dar vuelta el marcador en los últimos minutos del partido para permanecer en el Campeonato Nacional, a pesar de los momentos complicados que se vivieron en cuanto a lo deportivo con la institución.

Felipe Seymour es una de las caras nuevas que tiene el equipo para afrontar esta nueva temporada en el fútbol nacional. El centrocampista regresó al club de sus amores para encarar los nuevos desafíos y concretar su tercera etapa defendiendo la camiseta de la escuadra bullanguera.

Walala como es apodado el futbolista fue parte de un nuevo programa de ESPN FShow en ESPN Chile, donde se le consultó por la posibilidad de haber tenido que volver al equipo con la opción de haber jugado en el ascenso, y fue claro en señalar su respuesta.

“En el minuto todavía no me llamaba Universidad de Chile, sí empieza a salir en la prensa, pero si en ese minuto me hubieran contactado, obviamente para mí ni siquiera lo dudaba, lo pensaba el volver a la U más allá de la circunstancia o de donde se jugaría”, comenzó a detallar el centrocampista.

Sobre este mismo punto agregó que “Mi decisión de venir a la U ni siquiera la pensé y cómo lo dices tú (periodista), independientemente de cual hubiera sido el escenario de esto durante este año, hubiera venido igual”, sentenció.

Felipe Seymour concreta su tercera estadía en Universidad de Chile donde anteriormente la concretó entre los años 2006-2011 y 2017-2018.