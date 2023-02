Universidad de Chile cayó sin apelaciones ante Palestino por la tercera fecha del Campeonato Nacional 2023. El cuadro dirigido por Mauricio Pellegrino sumó su segunda derrota en tres compromisos, algo que sin duda debe tener preocupados a los hinchas azules.

Además, el rendimiento de algunos jugadores no estuvieron a la altura y sobre aquello es que las opiniones no se dejaron esperar. Una de ellas fue de Fernando Agustín Tapia en el programa Pauta de Juego, donde apuntó a tres nombres en específico: Juan Pablo Gómez, Luis Felipe Gallegos y Emmanuel Ojeda.

"Juan Pablo hasta ahora ha estado muy al debe. De hecho lo ha terminado por reemplazar, a ese nivel y creo que bien reemplazado, porque Gómez llegó porque en Curicó cruzaba permanentemente la mitad de la cancha. Era un agente ofensivo y acá es otro futbolista", comenzó diciendo el periodista.

"Entonces digo 'es cierto, una cosa es jugar en Curicó y otra muy distinta es jugar con la camiseta de Universidad de Chile'. Siempre digo lo mismo, con el respeto que me merece el hincha de Curicó y el equipo, pero la U es un equipo grande. Tiene que sostener una presión y acá tienes que hacer otras cosas. Al debe absolutamente Gómez", agregó.

Eso sí, también destacó a Matías Zaldivia, que a pesar de llegar del archirrival, para él lo ha hecho bien. "Ojeda la verdad que muy por debajo para lo que debería hacer ahí. Fernández prácticamente jugando de lateral izquierdo, entonces no entiendo. Dentro de todo, mira como son las cosas, el que ha tenido un rendimiento más regular y no ha fallado es Zaldivia".

Otro de los apuntados fue Luis Felipe Gallegos y no comprende que continúe siendo estelar en el once de Pellegrino.

"En este caso hay cosas que todo el mundo ve. Yo no tengo la intención de animar la crítica a un jugador en específico. Digo, nombré a Ojeda, nombré a Gallegos, que yo no entiendo por qué Gallegos sigue siendo titular en la U. También sumó a Gómez, porque él llegó como refuerzo, con cartel y hay que exgirle. Y perdón, que pase la mitad de la cancha".

Los azules cayeron ante Palestino por 2-0 | Foto: Agencia UNO

Por último, el entrenador azul tampoco se salvó de la crítica de Tapia y manifestó que no ve claro a lo que quiere plasmar en la cancha.

"Lleva más de dos meses de trabajo Pellegrino y esto es lo preocupante: No vemos una mano, no se ve un funcionamiento, no se ve una propuesta. Uno no puede responder la pregunta básica y que todo equipo debe responder siempre ¿A qué juega? ¿A qué juega Universidad de Chile? La verdad que no encuentro una respuesta", cerró.