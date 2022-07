Apuntado muchas veces como el ‘dueño del fútbol chileno, Fernando Felicevich muchas veces ha sido vinculado con diversos clubes y sus propiedades por el trabajo de representación de jugadores que mantiene y su gran presencia en muchos de los futbolistas nacionales que militan en Chile y el extranjero.

En el último tiempo incluso se la ha vinculado con que tiene propiedad en Universidad de Chile, algo que aprovechó de aclarar en una entrevista que le concedió a El Deportivo del diario La Tercera.

Consultado sobre si es el ‘dueño de la U’, fue tajante en responder que “No. Ya lo dije muchas veces. No tengo nada que ver con la propiedad de la U. No tuve, no tengo y no voy a tener jamás una participación accionaria ni en la U ni en ningún otro equipo de fútbol. No es parte de mi negocio, no me dedico a eso”.

La contratación de Martín Parra causó sospecha en los hinchas azules. | Foto: Agencia UNO

Bajo ese mismo contexto, no confesó, pero tampoco descartó que en su minuto le hayan ofrecido invertir en el conjunto azul: “Siempre hay grupos que tienen la idea de entrar a distintos clubes. Me preguntan y me ofrecen participar, pero siempre digo que no”.

El empresario y representador de jugadores asegura que es coincidencia que varios de sus representados coincidan con la U ahora: “Ahora toca con la U, pero en su momento fue con Católica, antes con Colo Colo. Nuestra agencia tiene una participación grande en la representación de jugadores En este caso se dio que participamos en la transferencia de cuatro jugadores a la U, que llegaron de distintos clubes”.

ver también Las cuotas en la previa de un nuevo Superclásico

Otro de los temas que causó polémica en la esfera azul fue la contratación de Martín Parra, refuerzo que no fue pedido por Diego López y que llegó bajo el alero de Felicevich. El empresario defendió a rajatabla su contratación: “Martín lo hizo muy bien en Perú. Tiene mucha proyección. Desde el rol mío de representar a Martín, la respuesta que puedo dar es que esa es una pregunta para la U. Para un chico de su edad y proyección pasar a la U es una buena oportunidad. ¿Cómo llega la U a que Martín sea el arquero que necesitan? Esa es una pregunta para la U”, remató.