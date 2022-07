Martín Parra ya entrena a la par de sus compañeros en la Universidad de Chile, club el cual no realizó la presentación oficial del jugador frente a los medios de comunicación, lo que generó un controversial debate en las redes sociales.

Y es que el jugador está en el ojo del huracán por llegar a préstamo sin opción de compra al Romántico Viajero por solo cuatro meses y ser representado por el polémico Fernando Felicevich, quien en los últimos años ha negociado el traspaso de varios jugadores a la escuadra laica.

En el programa Pauta de Juego, el periodista Fernando Agustín Tapia analizó la situación que está viviendo el joven arquero tras su llegada al elenco universitario.

"Quizás desde el punto de vista comunicacional no se dio bien. Ojalá que para Martín Parra sea efectivamente un paso hacia adelante en su carrera, pero da la sensación que producto las decisiones directivas de este caso puede ser un paso atrás", partió indicando Tapia.

Parra vive sus primeras horas como jugador azul | Foto: Prensa Universidad de Chile

"Ojalá no se lesiones Campos o esté ausente, porque si le toca atajar a Parra o mandarse una chambonada puede ser muy significativo para su carrera", añadió el reconocido comunicador.

"Yo veía las imágenes que entregó el club y me da tristeza la situación que él ha tenido que enfrentar, porque esta situación no la buscó él. Me imagino en la piel del futbolista el hecho de poder llegar a un equipo grande y cualquiera se hubiera imaginado una situación distinta, para celebrar o remarcar, pero lo que ha tenido que sufrir Parra es el ocultamiento porque no los dirigentes no son capaces de enfrentar la cámara y poner pechos a la balas", concluyó.