Figura de Unión Española está encantado con el juego de Lucas Assadi y advierte: "No sé por qué no lo venden"

Universidad de Chile rescató un punto en su visita a Colo Colo en el Estadio Monumental. Los dirigidos por Mauricio Pellegrino empataron 0 a 0 y pese a que no pudieron romper la mala racha de 22 años sin ganar en el recinto de Macul, los azules siguen encumbrados en la parte alta de la tabla de posiciones.

Si hay un jugador que ha perdido terreno desde la llegada del estratega argentino es el canterano Lucas Assadi, el cual es considerado como uno de los futbolistas con más proyección tanto en la U como en el fútbol chileno y su buen rendimiento en el último año le valió para despertar el interés de varios equipos importantes de Europa, pero ahora ha tenido un bajón en su rendimiento.

Assadi quiere recuperar el terreno perdido en la U | Foto: Agencia Uno

Una de las grandes figuras de Unión Española es el uruguayo Rodrigo Piñeiro, quien en conversación con DirecTV Sports tuvo palabras para el oriundo de Puente Alto.

"Me parece raro que no vendan jugadores jóvenes", partió diciendo el delantero de 23 años al programa De Fútbol Se Habla Así.

"Hay jugadores que me encantan, Assadi, no sé porqué no lo venden y así como él hay muchos. Tienen para dar el salto y darle prestigio a Chile",

Hay que tener presente que el volante ofensivo tras su participación en el Sudamericano Sub 20 con la Roja estuvo presente en los duelos ante Palestino, Magallanes, Curicó Unido, Unión La Calera y Colo Colo, pero solo sumando 71 minutos en total.