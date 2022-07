Ronnie Fernández no se ha salvado en las últimas fechas de la crítica de los hinchas de Universidad de Chile y esta vez fue el turno del periodista Francisco Eguiluz de juzgarlo.

Francisco Eguiluz barre el piso con el desempeño de Ronnie Fernández en Universidad de Chile: "Es un jugador súper limitado y me cuesta explicar que sea capitán"

Universidad de Chile igualó por la mínima en su visita a Deportes Antofagasta y quedó estancada en la medianía de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, algo que dejó contentos a los hinchas azules quienes esperaban ver la segunda victoria consecutiva en la era de Diego López.

Uno de los jugadores más criticados en los últimos partidos de la U es Ronnie Fernández, quien no ha podido ser protagonista desde su retorno con la participación con la camiseta de la Selección Chilena por la Gira por Asia.

Y el que se mostró ofuscado por el nivel que está teniendo el ex Santiago Wanderers en el Romántico Viajero, es el periodista Francisco Eguiluz del programa Todo Es Cancha, quien se lanzó en picada en contra del futbolista.

"Es el capitán we...Es el capitán, no solo es titular en este equipo. Mal lo de Fernández (Ronnie). No es más que eso, un jugador súper limitado, muy batallador, que habitualmente tiene una gracia que es que gana la primera pelota pero no tiene a nadie que vaya por la segunda.

Fernández sigue sin convencer en la U | Foto: Agencia Uno

"Lo de Ronnie me cuesta explicarlo que haya llegado a la U, me cuesta explicar que sea capitán y me cuesta explicar que sea un inamovible para los técnicos", cerró.

Recordar que desde su llegada a la U, Fernández ha anotado cuatro goles y ha dado una asistencia en 15 partidos disputados, cifras que dejan mucho que desear para ser el centrodelantero del elenco universitario.