El periodista no se vuelve loco con la Universidad de Chile y su fútbol tras vencer a Everton, pese a que viene cosechando buenos resultados en el Campeonato Nacional.

"Ganó la ratoneta de Pellegrino, hay que acostumbrarse": Romai Ugarte no se prende con la forma de jugar de la U

Un nuevo partido como visitante tuvo la Universidad de Chile la tarde de este sábado 22 de abril, ya que enfrentó en Viña del Mar a Everton. Los Azules supieron ser contundentes en área rival y sumaron su segunda victoria consecutiva, tras lo hecho la semana pasada ante Audax en La Florida.

Luis Casanova y Lucas Assadi marcaron los goles de la U en el triunfo 2-1, mientras que Sebastián Sáez marcó el descuento ruletero cuando Everton se volcó a buscar por lo menos el empate.

Momentáneamente el Romántico Viajero está en el segundo lugar, un punto detrás del líder Huachipato, pero de todas formas el entrenador Mauricio Pellegrino recibió críticas por parte del periodista Romai Ugarte en conversación con Bolavip Chile:

"Ganó la ratoneta de Pellegrino, hay que acostumbrarse, así va a jugar la U. De repente podemos ver 11 en el área defendiendo y es la forma que tiene Pellegrino, pero están los hinchas todos felices. A mí me gustaría otro fútbol, de ataque porque tiene jugadores", disparó un inconforme con el estilo de juego defensivo de los Azules.

Romai Ugarte no está conforme con el estilo de juego de la U | Foto: Photosport

De todas maneras, destacó que por lo menos el DT tiene las cosas claras: "Yo no soy el técnico, él es técnico y tiene la responsabilidad. La gente de la U no va a sufrir este año que es lo más importante. Yo creo que tiene las cosas claras Pellegrino de clasificar por lo menos a una Copa Sudamericana".

Sobre sus próximos compromisos ante Universidad Católica, Coquimbo Unido y Cobresal, Ugarte indicó que "vienen tres fechas muy difíciles y se verá para qué está la U. Viene con Católica, juega con Coquimbo y luego Cobresal, una pasada a solo los de arriba".

Por último, tuvo palabras para los atacantes y en especial para Leandro Fernández, a quien aplaudió de pie: "Assadi tiene que jugar, vamos a ver cuando esté Osorio si va a jugar o no, y me parece que por mucho que haga el trabajo Guerra tiene que jugar Palacios desde el principio con Fernández. Fernández es otro nivel, me parece a mí que es de los mejores jugadores del medio y marca diferencia en el fútbol chileno".