El ahora ex volante azul apuntó a la salida de Dudamel como clave para la debacle azul, además de criticar a la dirigencia por dos interinatos y apuntó a que no había compromiso de la totalidad del plantel.

La temporada 2021 de Universidad de Chile sin duda que será una para el recuerdo por los hinchas de la U, pero no precisamente por las cosas buenas. El conjunto azul coqueteó con el descenso y logró salvarse en los últimos minutos del último partido, algo que en Azul Azul esperan que no se vuelva a repetir.

Gonzalo Espinoza, ahora ex jugador de los azules, fue uno de los más regulares en un equipo que el segundo semestre simplemente no se encontró nunca en la cancha. Pese a todo, jugó la gran mayoría de los partidos, pero no fue considerado por Luis Roggiero para ser parte del equipo que ahora dirigirá Santiago Escobar.

En conversación con ESPN, Espinoza hizo un repaso de la temporada azul y apuntó a la salida del venezolano Dudamel como el inicio de la debacle azul: “Para mí, después de que despidieron a Rafa (Dudamel), había tiempo para buscar un técnico, faltaba más de una rueda. Para mí el tema de que haya llegado el Huevo (Valencia) no es algo que nos descoloque, yo había tenido la suerte de tenerlo antes y como éramos grande, el respeto tiene que estar hacia ellos y de ellos hacia nosotros y así fue”.

“Venían a agarrar un fierro caliente y no era para ellos el momento. Con el Huevo tuvimos buen funcionamiento, después ya cuando decaímos pasa por eso, por el tema de los interinatos”, aseguró sobre el primer interinato de Esteban Valencia en los azules.

El Bulldog fue tajante en señalar que no vio el mismo compromiso en todos sus compañeros de equipo para salir del mal momento: “Cuando hay un técnico más estructurado, uno como que le hace un poco más de caso, no es que en un interinato no hiciéramos caso, sino que yo no encontraba que el 100% del plantel estaba compenetrado con lo que a lo mejor los más grandes teníamos que hacer para que al profe le fuera bien”

En el cierre, Espinoza acusa un abandono total por parte de los dirigentes para salir a dar la cara públicamente cuando nadie más quería hacerlo: “Nadie salió a hablar, ningún dirigente habló. Éramos nosotros los que teníamos que hablar, trabajar día a día con los profes que estaban ahí poniendo la cara”, remató.