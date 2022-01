Los hinchas de Universidad de Chile pasaron por todos los estados de ánimo posible en la victoria de los azules ante Unión La Calera en El Teniente de Rancagua y que los dejó en la división de honor.

Es que la U perdía 0-2 y se iba derechito a la Primera B, pero una increíble reacción terminó con los universitarios dando vuelta el partido gracias al gol de Junior Fernandes desatando la locura de todo el pueblo azul.

Gonzalo Espinoza conversó con Hablemos del Bulla y relató todo lo que pasó por su cabeza en ese inolvidable encuentro. "Nos hicieron el gol, salgo de la cancha, me estoy sentando y nos hacen el segundo, y ahí no sabes qué hacer, es peor, no sabes cómo ayudar, como que sientes que no puedes hacer nada, más que gritar y alentar", comienza su relato.

El Bulldog ahora se ríe y confiesa lo que le aconsejó al defensa Ramón Arias. "Ya no quería que nos hicieran más goles y le dije al Cachi "no subas huevón, quédate atrás" y después cuando hizo el descuento le decía "quédate arriba no más", cuenta.

El hoy volante de Unión Española afirma que "la sensación era angustia, no sabías que iba a pasar, que estaba pasando en el otro lado, qué iba a pasar afuera del estadio, qué iba a pasar con nosotros, pero de verdad, cuando hicimos el 1-2, sabía que lo dábamos vuelta".

Para el final asume que "lloré de emoción cuando terminó el partido, de relajo, era lo que todos anhelábamos, había también un partido fuera de la cancha".