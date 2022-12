Al periodista de TNT Sports no le gustó para nada las palabras utilizadas por Michael Clark al ser consultado por el posible fichaje de Marcelo Díaz en Universidad de Chile.

Siguen las repercusiones por la posible llegada de Marcelo Díaz a Universidad de Chile. Y es que el volante es uno de los jugadores que suena para reforzar el plantel de cara a la temporada 2023 pero, de momento, no se ha podido concretar su vuelta al club laico.

Michael Clark, presidente de Azul Azul, estuvo presente en la presentación de Mauricio Pellegrino, donde le bajó el perfil a la contratación del volante nacional.

Díaz sigue esperando con ansias su retorno a la U | Foto: Agencia Uno

"Vamos a tomar decisiones en base a lo mejor para el club y no por un concurso de popularidad. Así como nadie tiene las puertas cerradas en el club, tampoco estamos obligados a traer al jugador que es más popular. En años anteriores, se tomaron decisiones en base a la popularidad y los resultados están a la vista”, dijo en su momento el ingeniero comercial.

Ante esto, Gonzalo Fouillioux alzó la voz en el programa Salimos Jugando de Radio Infinita y le mandó un recado al mandamás azul.

"Ya en el fútbol pocas cosas me sorprenden, pero yo encontré bien insólita la declaración del presidente de la U, Michael Clark. Yo creo que en lo conceptual él tiene razón cuando él dice que no tenemos la obligación de repatriar jugadores y tenemos que tomar medidas populares, de hecho si la U tiene la convicción de contratar a Zaldivia está bien y eso yo lo puedo entender, pero me parece una falta de tacto increíble hacer un paralaleo de la situación de Marcelo Díaz con un concurso de popularidad", explicó el reconocido comunicador.

Y en ese contexto, precisó que "me parece una falta de tacto increíble para liderar a un club tan grande como Universidad de Chile, porque en esto del concurso de popularidad va a asociado a un jugador que te guste o no que fue tricampeón con la U y fue campeón de la Copa Sudamericana. Además, esto lo dice cuando la U conmemoraba un nuevo aniversario de la Copa Sudamericana, el aniversario número 11".

"Hay que tener más tacto, más empatía, más feeling en ciertos momentos. Esa fue una declaración completamente desafortunada", remató Fouillioux.