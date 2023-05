Al periodista Gonzalo Fouillioux no le gustó para nada el arbitraje de Juan Lara en el partido entre Coquimbo y Universidad de Chile y lo tildó de "muñequeador de situaciones del juego".

Gonzalo Fouillioux dispara sin piedad en contra del árbitro del Coquimbo vs Universidad de Chile: “Se sanciona mucho más un insulto que un codo en la cara de un jugador”

Si bien Universidad de Chile no jugó su mejor partido de la mano de Mauricio Pellegrino, los dirigentes azules no quedaron para nada conformes con el arbitraje de Juan Lara Luco en el partido ante Coquimbo Unido, el cual se disputó en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Y es que una serie de situaciones que se hicieron viral en las diversas redes sociales terminaron por colmar la paciencia de gran parte de la parcialidad del Romántico Viajero, los cuales alegan cuatro jugadas puntuales que podrían haber cambiado el desarrollo del encuentro. Es por esa razón, que la dirigencia de Azul Azul evalúa realizar un reclamo formal hacia el juez del compromiso, así lo informó el medio Redgol.

Lara está en la palestra por los alegatos de la U | Foto: Photosport

En el programa Balong Radio, el periodista Gonzalo Fouillioux no quedó conforme con el desempeño del referí y lo hizo saber con una fuerte crítica.

"Me pareció un muy mal arbitraje, no me gustó nada el arbitraje y lo encontré excesivamente muñequeador de situaciones del juego", partió diciendo.

Luego, el también panelista de Todos Somos Técnicos de TNT Sports remarcó que la "primera jugada del partido, Dylan Glaby mete un codo a la altura de la cara de Lucas Assadi, que yo no te digo que es roja, pero después cortó el juego con infracción varias veces y salió sin amarilla. Lo de Cabral tenía tarjeta amarilla y le pega en la mano a Campos y eso era amarilla y expulsión".

"Yo me pongo en el lugar de Lucas Assadi. Si tu eres Assadi y te van alevosamente con un codazo en la cara y al rival no le muestran amarilla y después mete una puteada en la banca y al tiro es roja. Hay mucha más sensibilidad o se sanciona mucho más un insulto que un codo en la cara del jugador, yo no digo que la de Glaby era para roja", sentenció.