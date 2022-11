Como lo informó Bolavip, el dos por uno comienza a ser una realidad y dos futbolistas de buen pasar en Ñublense como lo son Federico Mateos y Nicolás Guerra, están muy cerca de ser las próximas incorporaciones de Universidad de Chile de cara a la temporada 2023.

De producirse aquella situación, una verdadera revancha sería para el delantero, ya que a comienzos de la temporada 2021, Guerra dejaba la U tras no tener un buen rendimiento. Fue ahí cuando Ñublense que venía de subir a primera división, adquirió parte del pase del jugador y de la mano de Jaime García mostró su mejor versión.

Ahora, existe la opción latente a que el maipucino pueda regresar a los azules y pueda producirse el desquite de un jugador que se esperaba mucho en el fútbol formativo y cuando debuta en el cuadro de hono, lo hace de buena manera, pero con el tiempo se fue quedando.

En conversación con Bolavip, Héctor Hoffens demostró toda su felicidad con esta nueva oportunidad para el atacante y desde luego valoró que se vaya a dar esta siutuación. "Bien pues, jugador identificado con la U y es un jugador que hizo una buena campaña en Ñublense", fueron las palabras del ex puntero azul.

Desde su debut en 2017, Guerra anotó 13 goles con la camiseta de la U (Agencia Uno)

Desde luego ante la consulta sobre si quería su regreso o no, Hoffens no titubeó y manifestó que "por supuesto que me gustaría que volviera, ideal y es de la U, con mayor razón. Ojalá que los que vuelvan sean siempre de corazón", concluyó.

Ahora, faltan algunos detalles para que se produzca en definitiva esta acción, entre ellas, ver qué jugadores de la U podrían partir a Chillán, recordando que Ñublense es el actual subcampeón del fútbol chileno y por ende, jugará la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores.