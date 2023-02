Héctor Tito Awad alucina con el triunfo de Universidad de Chile: "Me llenó el corazón y el alma"

Universidad de Chile venció 3-1 a Curicó Unido sumando su tercer triunfo al hilo y con esto, los azules llegan a la primera posición de la tabla de posiciones, algo que no pasaba hace tres años.

Héctor Tito Awad ha criticado mucho el trabajo de Mauricio Pellegrino, pero reconoce que el cambio de esquema le vino muy bien a la U y no tiene problema en saltar una pata con los tres goles universitarios.

"Creo que es la continuación de la semana pasada con goles, yo había hablado que a la U le faltaba el finiquito porque a O'Higgins le pudimos hacer más de uno y hoy día hicimos goles hermosos, subieron las individualidades, mantuvo el esquema, no fue testarudo Mauricio Pellegrino, le doy todas las felicitaciones del mundo", indicó de entrada.

Agregando que "no sé qué le hicieron a los jugadores, coloca a Morales como lateral derecho y ganó todos los duelos, Castro hace dos semanas lo queríamos matar y hoy día no se lo pasa nadie, apareció Mateos, Guerra es la pareja ideal, no sé qué pasará cuando vuelva el Chorri".

Tito Awad por fin reconoce a Mauricio Pellegrino (Agencia Uno)

Tito se emociona con el triunfo azul, y confiesa que "esta U me llenó, me llenó el corazón, me llenó el alma, meten huevos, corren, quiero saber quién es el milagroso que cambió a los jugadores, que cambió el esquema, que cambió todo y la U hoy es puntera".