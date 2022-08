En conversación con Bolavip Chile, Héctor Tito Awad, panelista de La Magia Azul, reveló "no tener mucha espernza en un triunfo de Universidad de Chile", pero le pide a los jugadores que jueguen "a lo U".

Héctor Tito Awad 'cataloga' como valientes a los juveniles de la U y se la juega: "Para ganarle a la UC hay que recuperar esa mística que no tiene hace tres o cuatro años"

Este sábado 27 de agosto se vivirá un nuevo Clásico Universitario, cuando se enfrenten Universidad de Chile y Universidad Católica por la vigésimo tercera fecha del Campeonato Nacional en la reapertura del Estadio Nacional.

Los azules llegan con una racha negativa en el presente torneo nacional, donde no saben de victorias desde el 2 de julio cuando vencieron agónicamente a Unión La Calera con la anotación del zaguero central Bastián Tapia. Mientras, la UCviene de derrotar cómodamente a Audax Italiano por Copa Chile y los dirigidos por Ariel Holan confian en obtener un buen resultado.

El comentarista del programa Magia Azul Héctor "Tito" Awad, dialogó con Bolavip Chile y dio su parecer acerca de un posible triunfo del elenco universitario.

"Mucha esperanza no tengo, reconociendo eso sí que pillamos a una Católica que no está en un buen momento, lo que me hace presagiar una posibilidad. Por lo que muestra la U futbolísticamente lo veo complicado, complejo", expresó el contertulio de la U en el programa Show de Goles de TNT Sports.

En la U se aferran a lo que pueda hacer la "patrulla juvenil" comandada por Darío Osorio | Foto: Agencia Uno

Awad fue más allá y recalcó que "para ganarle a la UC hay que recuperar esa mística que no tiene hace tres o cuatro años. La U a parte de Sampaoli y el Ballet Azul, algunos equipos no ha jugado bien al fútbol y juegan a lo U y eso es lo que yo quiero para ganarle al equipo de Holan, ahí está mi fe".

"Yo creo que son los más grandes los que están fallando, a los jóvenes no le puedes dar la responsabilidad de salvar al equipo. Creo que han hecho actuaciones decorosas tanto Assadi, Osorio, Morales, Castro, Campos, pero los que han fallado en la U son los grandes, los chicos han sido valientes", concluyó diciendo en la entrevista.