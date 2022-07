El comentarista de la Magia Azul Tito Awad se refirió al castigo que le dio Diego López a Yonathan Andía asegurando que es un buen ejemplo y que el Cachorro no anda bien en la cancha "porque no anda bien de la cabeza", además criticó duramente a los delegados presidenciales.

Héctor Tito Awad durísimo con el castigado Yonathan Andía: "No viene jugando bien porque no anda bien de la cabeza"

Una bullada semana tuvo Universidad de Chile luego de la situación vivida por Yonathan Andía, el que fue detenido luego de pasarse una luz roja sin querer realizarse la prueba de alcoholemia, todo esto a horas de que comenzara la práctica en el Centro Deportivo Azul.

Este viernes el entrenador Diego López comunicó en conferencia de prensa que el Cachorro no sería tomando en cuenta para el duelo ante O'Higgins y que su caso será un ejemplo para los jugadores más jóvenes de la U.

Al respecto el polémico comentarista de la Magia Azul, Tito Awad, afirma que "no puedes dar un mal ejemplo. Una persona que llega tarde, que estaba en mal estado, que pasó con luz roja, lo mínimo es que no juegue este fin de semana y si me apuras, debería tener un castigo aún mayor".

El comunicador va más allá y cree que "Andía no viene jugando bien porque no anda bien de la cabeza, y este hecho me demuestra que no anda bien de la cabeza, un profesional no hace lo que hizo así que estoy de acuerdo con la sanción que le da Diego López y será el Directorio el que tome el toro por las astas".

Yonathan Andía no fue considerado por Diego López para enfrentar a O'Higgins (Universidad de Chile)

Otro tema que tiene muy molesto a Awad, es el relacionado con las restricciones que tiene Universidad de Chile en regiones, donde por ejemplo, no puede concentrar antes de jugar ante O'Higgins.

"Tengo una opinión bastante negativa sobre los delegados presidenciales, que no tienen por qué estar tan metidos en el fútbol teniendo el poder para subir y bajar partidos. Lo de la concentración es un absurdo, lo que hay que hacer es tomar acciones que corresponde contra la gente que hace desórdenes", afirmó.

Agregando que "el otro día en el partido de Colo Colo en Rancagua se metieron a la pinta, todos identificados por las pantallas, los hicieron devolverse a sus puestos y fin del problema. No poh, a la U la están persiguiendo más que a otros equipos".