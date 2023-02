El comentarista de la Magia Azul aplaude el hecho de que la U ante Curicó juegue con sistema nuevo, aunque dice no estar tan seguro que lo haga.

Héctor Tito Awad feliz con el cambio de Mauricio Pellegrino: "Si no lo hace, es porque es un testarudo"

Universidad de Chile abre la sexta fecha del Campeonato Nacional cuando enfrente a Curico Unido en el estadio La Granja a las 20:30 con la intención de seguir sumando de a tres como lo hizo ante Magallanes y O'Higgins.

Precisamente ante los celestes, la U jugó su mejor partido, específicamente por lo mostrado en la segunda parte, donde marcó diferencias mostrando un sistema diferente a lo que Mauricio Pellegrino vení presentando.

Según información de Bolavip, ante Curicó la U formará con un 4-4-2 y con el mismo equipo salió a la cancha en el segundo tiempo en Rancagua, es decir, con Nicolás Guerra en ataque.

Héctor Tito Awad se muestra incrédulo con esta noticia. "Santo Tomás dijo ver para creer, en la conferencia dijo que mañana lo va a decidir, pero si lo que Bolavip publicó es cierto, me encanta, la U terminó jugando como a mi me gusta que juegue la U, intentando por todos lados", afirmó.

La U tiene equipo confirmado para enfrentar a Curicó Unido (Agencia Uno)

Dejando en claro que "si no hace esta formación, me parece que es la correcta, el 4-4-2 es lo mejor que puede parar y si no lo hace, es porque es un testarudo".

La U formaría con Cristóbal Campos; Yonathan Andía, Matías Zaldivia, Luis Casanova, José Castro; Emmanuel Ojeda, Federico Mateos, Israel Poblete, Darío Osorio; Nicolás Guerra y Leandro Fernández.