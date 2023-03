Tan solo 29 minutos han convivido en cancha Lucas Assadi y Darío Osorio por el Campeonato Nacional defendiendo la camiseta de Universidad de Chile y fue en la derrota ante Palestino en La Cisterna por la tercera fecha.

Muy poco para quienes eran llamados a marcar la diferencia en esta U del técnico argentino Mauricio Pellegrino, donde el de Hijuelas sí ha ganando titularidad, en desmedro de su compadre que ingresa en los minutos finales de cada uno de los compromisos.

Pero, ¿Qué está ocurriendo con ambos? mucho se comentó en virtud tras el regreso del Sudamericano sub 20. A eso añadir, que en el caso de Darío siempre se habla de intereses desde Europa y por otra parte se analiza el que no hayan hecho trabajo de pretemporada.

Bolavip Chile conversó con Héctor Tito Awad, quien dio su parecer al respecto de lo quee stá pasando con los nóveles cracks de la U. "Es difícil el tema de los cabros chicos. Assadi y Osorio son grandes proyectos todavía, pero les falta, no le han ganado a nadie. Ahora, Osorio ha tenido oportunidades y Assadi, no. Esa es la gran diferencia", reconoció el comunicador.

Lo deçiamos, tan solo 29 minutos han compartido en cancha ambos jugadores. "A mi me gustaría por lo menos verlos un tiempo, pero no ingresando cinco minutos o tres minutos. Ellos volvieron muy mal desde el Sudamericano", sostuvo Awad.

En relación a comentarios que señalan que habrían vuelto un tanto soberbios desde el torneo juvenil d eselecciones, el comentarista de La Magia Azul restó validez a esos dichos. "Hubo algunos problemas por ahí que habrían llegado creyéndose la muerte, yo creo que están bien llevados. No creo que esté tan loco Pellegrino en este caso. A los cabros chicos hay que llevarlos con calma y educarlos con calma, futbolísticamente hablando", enfatizó el periodista.

La celebración de Assadi y Osorio en el Sudamericano recién pasado (Archivo)

Sobre lo que han mostrado hasta el momento ambos jugadores en su pasar por el primer equipo, Awad puntualiza que "ahora, quiero ser bastante franco, yo no es que esté en contra de estos cabros chicos, pero no recuerdo un partido en que yo haya dicho 'que ganamos por dos goles de Osorio' o por 'las pocas oportunidades de Assadi, nos dio vuelta el partido e igual gracias a él ganamos', no, no ha pasado. Como te digo, son proyectos nomás, todavía", cerró Tito Awad.